Будут ли завтра дожди — прогноз погоды от Укргидрометцентра

Будут ли завтра дожди — прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:34
Погода в Украине 15 августа — что прогнозируют
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому почти по всей территории страны ожидается сухая погода — без дождей.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Погода в Україні 15 серпня
Погода в Украине на 15 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 15 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашего государства.

Учитывая это, 15 августа ожидается сухая погода без осадков, лишь в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.

Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11...+16 °С в большинстве областей. На Закарпатье и на юге страны от +16 до +21 °С.

Днем 15 августа столбики термометров будут достигать +23...+28 °С, на Прикарпатье и юге страны до +30 °С. Жарче всего 15 августа будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до +35 °С сильной жары.

Погода 15 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Киеве 15 августа.

Также синоптик Наталья Диденко шокировала прогнозом погоды по всей территории Украины 15 августа.

