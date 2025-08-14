Погода в Украине 15 августа — что прогнозируют

Будут ли завтра дожди — прогноз погоды от Укргидрометцентра
В пятницу, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому почти по всей территории страны ожидается сухая погода — без дождей.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 15 августа
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашего государства.
Учитывая это, 15 августа ожидается сухая погода без осадков, лишь в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.
Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11...+16 °С в большинстве областей. На Закарпатье и на юге страны от +16 до +21 °С.
Днем 15 августа столбики термометров будут достигать +23...+28 °С, на Прикарпатье и юге страны до +30 °С. Жарче всего 15 августа будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до +35 °С сильной жары.
