Главная Метео В Украине будет господствовать антициклон — прогноз погоды удивит

В Украине будет господствовать антициклон — прогноз погоды удивит

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 23:59
Погода в Украине 15 августа — прогноз Наталки Диденко и Укргидрометцентра
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 августа, почти вся территория Украины будет находиться под влиянием антициклона Julia. Это принесет сухую и преимущественно солнечную погоду без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 15 августа от Укргидрометцентра

Температура ночью останется стабильной — +11...+16 °С в большинстве областей, на Закарпатье и юге страны — от +16 до +21 °С.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С, на Прикарпатье и юге — до +30 °С. Жарче всего будет на Закарпатье, где температура будет достигать +35 °С.

Прогноз погоди на 15 серпня від Укргідрометцентру
Погода в Украине на 15 августа. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды на 15 августа от Наталки Диденко

Диденко сообщила, что дневная температура будет колебаться в пределах +23...+28 °С, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +30 °С.

В Киеве 15 августа также будет сухо и солнечно, а температура составит около +25 °С. Синоптик отметила, что впереди — возвращение летней жары, но пока царит комфортная температура.

Напомним, синоптики предупредили о настоящей жаре на Львовщине.

А также жителей Киева шокировали прогнозом погоды на 15 августа.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
