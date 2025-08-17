Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео С грозовыми ливнями — какая погода будет в Украине сегодня

С грозовыми ливнями — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 06:25
Погода сегодня 17 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 17 августа, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди, грозы и шквалы.

Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 августа

Погода в Украине 17 августа 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В северных, а днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). На остальной территории без осадков.

Опасные метеорологические явления 17 августа 2025 года
Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада, но днем в западных и северных регионах будет переходить на северо-западный.

Ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С. Днем на западе и севере потеплеет до +23...+28 °С, а на остальной территории — до +27...+32 °С.

Температуры в Украине 17 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Скорость юго-западного с переходом на северо-западный ветер — 5-10 м/с. На Киевщине ночью будет +14...+19 °С, а в столице — +17...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +26...+28 °С, а в области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 августа на западе и севере дневная температура снизится до +22...+26 °С, ожидаются локальные дожди. На юго-востоке и в большинстве центральных областей наоборот будет преимущественно солнечно, сухо и усилится жара — воздух днем прогреется до +30...+35 °С.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха будет держаться в пределах +25...+27 °С.

Напомним, 17 августа в некоторых регионах Украины ожидаются грозовые ливни. Причиной осадков является влияние малоактивных атмосферных фронтов с юго-западной Европы.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в некоторых регионах в течение выходных, 16 и 17 августа, усилится жара. Местами столбики термометров поднимутся до +35 °С.

погода синоптик прогноз погоды погода в Украине температура
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации