Погода сегодня 17 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 17 августа, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Кое-где ожидаются дожди, грозы и шквалы.

Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 17 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В северных, а днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). На остальной территории без осадков.

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада, но днем в западных и северных регионах будет переходить на северо-западный.

Ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С. Днем на западе и севере потеплеет до +23...+28 °С, а на остальной территории — до +27...+32 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах области град и шквалы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Скорость юго-западного с переходом на северо-западный ветер — 5-10 м/с. На Киевщине ночью будет +14...+19 °С, а в столице — +17...+19 °С. Днем в Киеве потеплеет до +26...+28 °С, а в области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 17 августа на западе и севере дневная температура снизится до +22...+26 °С, ожидаются локальные дожди. На юго-востоке и в большинстве центральных областей наоборот будет преимущественно солнечно, сухо и усилится жара — воздух днем прогреется до +30...+35 °С.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха будет держаться в пределах +25...+27 °С.

Напомним, 17 августа в некоторых регионах Украины ожидаются грозовые ливни. Причиной осадков является влияние малоактивных атмосферных фронтов с юго-западной Европы.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в некоторых регионах в течение выходных, 16 и 17 августа, усилится жара. Местами столбики термометров поднимутся до +35 °С.