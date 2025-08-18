Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сонце було малоактивним, але це тимчасово — прогноз магнітних бур

Сонце було малоактивним, але це тимчасово — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 11:38
Магнітні бурі 18 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від магнітних бур. Фото: Pexels

У понеділок, 18 серпня, значних магнітних бур синоптики космічної погоди не прогнозують. Геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 18 серпня

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою: на поверхні світила зафіксували лише вісім спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю, хоча й існує невелика ймовірність появи спалаху вищого, М-класу.

null
Магнітні бурі викликають головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 18 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 15

Які симптоми викликають магнітні бурі у метеозалежних

Попри відсутність серйозних бур, навіть незначні коливання можуть впливати на самопочуття чутливих людей. Медики нагадують, що у дні підвищеної сонячної активності можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, дратівливість, проблеми зі сном, стрибки артеріального тиску, відчуття серцебиття чи дискомфорту в ділянці серця. У людей із хронічними серцево-судинними хворобами ризик ускладнень зростає.

Нагадаємо, до кінця місяця у серпні ще можливі помітні геомагнітні збої.

Тим часом сьогодні, 18 серпня, синоптики прогнозують у деяких областях України дощі та грози. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації