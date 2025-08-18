Магнітні бурі 18 серпня — прогноз для метеозалежних

Сонце було малоактивним, але це тимчасово — прогноз магнітних бур
У понеділок, 18 серпня, значних магнітних бур синоптики космічної погоди не прогнозують. Геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 серпня
Протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою: на поверхні світила зафіксували лише вісім спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю, хоча й існує невелика ймовірність появи спалаху вищого, М-класу.
Сонячна активність на 18 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 15
Які симптоми викликають магнітні бурі у метеозалежних
Попри відсутність серйозних бур, навіть незначні коливання можуть впливати на самопочуття чутливих людей. Медики нагадують, що у дні підвищеної сонячної активності можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, дратівливість, проблеми зі сном, стрибки артеріального тиску, відчуття серцебиття чи дискомфорту в ділянці серця. У людей із хронічними серцево-судинними хворобами ризик ускладнень зростає.
Нагадаємо, до кінця місяця у серпні ще можливі помітні геомагнітні збої.
Тим часом сьогодні, 18 серпня, синоптики прогнозують у деяких областях України дощі та грози.
