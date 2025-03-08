Магнитные бури 8 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня

Солнце было малоактивным, но есть нюанс — прогноз магнитных бурь
По прогнозам астрономов, в субботу, 8 марта, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнце не проявляло высокой активности.
Об этом сообщают астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 8 марта
Солнечная активность за последние сутки была относительно низкой. Всего было зафиксировано три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня, а вероятность вспышек класса М остается минимальной.
Солнечная активность на 8 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 44
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Даже при отсутствии мощных геомагнитных возмущений люди, чувствительные к магнитным бурям, могут испытывать усталость, головную боль, колебания артериального давления, бессонницу или эмоциональные перепады. Магнитные бури могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы и провоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому врачи рекомендуют соблюдать определенные меры, чтобы уменьшить негативное влияние.
Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь
Чтобы минимизировать дискомфорт, связанный с геомагнитными колебаниями, стоит придерживаться нескольких простых правил.
- Контролируйте артериальное давление, особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.
- Следите за употреблением достаточного количества чистой воды — это поможет избежать головной боли и снизить влияние магнитных бурь на сосуды.
- Откажитесь от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Включите в рацион больше овощей, фруктов, злаков и нежирного белка.
- Сон должен длиться не менее 7-8 часов, чтобы организм имел возможность восстановиться.
- Практикуйте различные способы релаксации, йогу, дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе, ведь они помогут снизить негативное влияние магнитных бурь. Интенсивные тренировки в такие периоды могут привести к переутомлению, поэтому лучше отдавать предпочтение легким упражнениям или умеренным прогулкам.
- Проветривайте помещение, если нет возможности выйти на прогулку.
- Если вы чувствуете сильную усталость или эмоциональное перенапряжение, можно воспользоваться травяными чаями на основе мяты, мелиссы или валерианы.
Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март и назвали конкретные даты, когда будут сильные геомагнитные колебания.
Также синоптики порадовали прогнозом погоды по Украине на сегодня, 8 марта, и назвали области, где потеплеет до +20 °С.
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