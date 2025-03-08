Магнитные бури 8 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

По прогнозам астрономов, в субботу, 8 марта, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнце не проявляло высокой активности.

Об этом сообщают астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 8 марта

Солнечная активность за последние сутки была относительно низкой. Всего было зафиксировано три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня, а вероятность вспышек класса М остается минимальной.

Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 44

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже при отсутствии мощных геомагнитных возмущений люди, чувствительные к магнитным бурям, могут испытывать усталость, головную боль, колебания артериального давления, бессонницу или эмоциональные перепады. Магнитные бури могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы и провоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому врачи рекомендуют соблюдать определенные меры, чтобы уменьшить негативное влияние.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать дискомфорт, связанный с геомагнитными колебаниями, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Контролируйте артериальное давление, особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.

Следите за употреблением достаточного количества чистой воды — это поможет избежать головной боли и снизить влияние магнитных бурь на сосуды.

Откажитесь от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Включите в рацион больше овощей, фруктов, злаков и нежирного белка.

Сон должен длиться не менее 7-8 часов, чтобы организм имел возможность восстановиться.

Практикуйте различные способы релаксации, йогу, дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе, ведь они помогут снизить негативное влияние магнитных бурь. Интенсивные тренировки в такие периоды могут привести к переутомлению, поэтому лучше отдавать предпочтение легким упражнениям или умеренным прогулкам.

Проветривайте помещение, если нет возможности выйти на прогулку.

Если вы чувствуете сильную усталость или эмоциональное перенапряжение, можно воспользоваться травяными чаями на основе мяты, мелиссы или валерианы.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март и назвали конкретные даты, когда будут сильные геомагнитные колебания.

Также синоптики порадовали прогнозом погоды по Украине на сегодня, 8 марта, и назвали области, где потеплеет до +20 °С.