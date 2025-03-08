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Солнце было малоактивным, но есть нюанс — прогноз магнитных бурь

8 марта 2025 11:26
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 8 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

По прогнозам астрономов, в субботу, 8 марта, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Солнце не проявляло высокой активности.

Об этом сообщают астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 8 марта

Солнечная активность за последние сутки была относительно низкой. Всего было зафиксировано три вспышки класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю. Прогнозируется, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня, а вероятность вспышек класса М остается минимальной.

Магнітні бурі 8 березня
Плохое самочувствие у мужчины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 44

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже при отсутствии мощных геомагнитных возмущений люди, чувствительные к магнитным бурям, могут испытывать усталость, головную боль, колебания артериального давления, бессонницу или эмоциональные перепады. Магнитные бури могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы и провоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому врачи рекомендуют соблюдать определенные меры, чтобы уменьшить негативное влияние.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать дискомфорт, связанный с геомагнитными колебаниями, стоит придерживаться нескольких простых правил.

  • Контролируйте артериальное давление, особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.
  • Следите за употреблением достаточного количества чистой воды — это поможет избежать головной боли и снизить влияние магнитных бурь на сосуды.
  • Откажитесь от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Включите в рацион больше овощей, фруктов, злаков и нежирного белка.
  • Сон должен длиться не менее 7-8 часов, чтобы организм имел возможность восстановиться.
  • Практикуйте различные способы релаксации, йогу, дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе, ведь они помогут снизить негативное влияние магнитных бурь. Интенсивные тренировки в такие периоды могут привести к переутомлению, поэтому лучше отдавать предпочтение легким упражнениям или умеренным прогулкам.
  • Проветривайте помещение, если нет возможности выйти на прогулку.
  • Если вы чувствуете сильную усталость или эмоциональное перенапряжение, можно воспользоваться травяными чаями на основе мяты, мелиссы или валерианы.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на март и назвали конкретные даты, когда будут сильные геомагнитные колебания.

Также синоптики порадовали прогнозом погоды по Украине на сегодня, 8 марта, и назвали области, где потеплеет до +20 °С.

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