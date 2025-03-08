Магнітні бурі 8 березня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

За прогнозами астрономів, у суботу, 8 березня, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані, однак серйозних магнітних бур не очікується. Сонце не проявляло високої активності.

Про це повідомляють астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 березня

Сонячна активність за останню добу була відносно низькою. Всього було зафіксовано три спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю. Прогнозується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до активного рівня, а ймовірність спалахів класу М залишається мінімальною.

Погане самопочуття у чоловіка. Фото: Pexels

Сонячна активність на 8 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 44

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Навіть за відсутності потужних геомагнітних збурень люди, чутливі до магнітних бур, можуть відчувати втому, головний біль, коливання артеріального тиску, безсоння або емоційні перепади. Магнітні бурі можуть впливати на роботу серцево-судинної системи та провокувати загострення хронічних захворювань, тому лікарі рекомендують дотримуватися певних заходів, щоб зменшити негативний вплив.

Як полегшити свій стан під час магнітних бур

Щоб мінімізувати дискомфорт, пов’язаний із геомагнітними коливаннями, варто дотримуватись кількох простих правил.

Контролюйте артеріальний тиск, особливо це важливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. У разі необхідності приймайте ліки, призначені лікарем.

Стежте за вживанням достатньої кількості чистої води — це допоможе уникнути головного болю та знизити вплив магнітних бур на судини.

Відмовтеся від важкої, жирної їжі, алкоголю та надмірного вживання кави. Включіть у раціон більше овочів, фруктів, злаків та нежирного білка.

Сон повинен тривати не менше 7-8 годин, щоб організм мав можливість відновитися.

Практикуйте різні способи релаксації, йогу, дихальні вправи та прогулянки на свіжому повітрі, адже вони допоможуть знизити негативний вплив магнітних бур. Інтенсивні тренування в такі періоди можуть призвести до перевтоми, тому краще надавати перевагу легким вправам або помірним прогулянкам.

Провітрюйте приміщення, якщо не маєте змоги вийти на прогулянку.

Якщо ви відчуваєте сильну втому або емоційне перенапруження, можна скористатися трав’яними чаями на основі м’яти, меліси або валеріани.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на березень та назвали конкретні дати, коли будуть сильні геомагнітні коливання.

Також синоптики потішили прогнозом погоди по Україні на сьогодні, 8 березня, і назвали області, де потепліє до +20 °С.