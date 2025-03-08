В Україні сьогодні, 8 березня, очікується тепла погода без опадів, повідомляють метеорологи

Харків'яни гуляють у парку. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Сьогодні, у святковий день 8 березня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Все завдяки антициклону, який протягом доби рухатиметься на схід.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Погода в Україні на 8 березня від Укргідрометцентру

Згідно з повідомленням синоптиків, сьогодні очікується південно-східний вітер, але не сильний. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13...18 °С тепла. А на Прикарпатті буде ще тепліше — до 20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 березня від Meteoprog

Метеорологічний сервіс Meteoprog на сьогодні, суботу, прогнозує сонячну та комфортну погоду. В жодному з регіонів опадів не передбачається:

В західних областях вдень очікується +16...+17 °С.

На півночі країни — +13...+14 °С.

Центр України насолоджуватиметься схожими погодними умовами: малохмарне небо без опадів, а температура +16...+17 °С.

На півдні ясно і +16...+19 °С.

На сході країни вдень — від +13 до +15 °С.

Карта погоди. Фото: meteoprog.com

Погода у Києві 8 березня від Meteoprog

У столиці вдень градусники покажуть +14 °С. Опадів не прогнозується. Кияни лише зможуть відчути легкий вітер.

Погода у Києві. Фото: meteoprog.com

Раніше ми повідомляли, що в Україні на вихідних, 8-9 березня, очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря буде вищою за норму на 5-10 °С.

Крім того, астросиноптики попередили, що протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.