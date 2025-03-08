В Украине сегодня, 8 марта, ожидается теплая погода без осадков, сообщают метеорологи

На праздник праздничную погоду — прогноз на сегодня
Сегодня, в праздничный день 8 марта, в Украине будет солнечная и теплая погода. Все благодаря антициклону, который в течение суток будет двигаться на восток.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.
Погода в Украине на 8 марта от Укргидрометцентра
Согласно сообщению синоптиков, сегодня ожидается юго-восточный ветер, но не сильный. Днем столбики термометров поднимутся до 13...18 °С тепла. А на Прикарпатье будет еще теплее — до 20 °С.
Погода в Украине 8 марта от Meteoprog
Метеорологический сервис Meteoprog на сегодня, субботу, прогнозирует солнечную и комфортную погоду. Ни в одном из регионов осадков не предвидится:
- В западных областях днем ожидается +16...+17 °С.
- На севере страны — +13...+14 °С.
- Центр Украины будет наслаждаться похожими погодными условиями: малооблачное небо без осадков, а температура +16...+17 °С.
- На юге ясно и +16...+19 °С.
- На востоке страны днем — от +13 до +15 °С.
Погода в Киеве 8 марта от Meteoprog
В столице днем градусники покажут +14 °С. Осадков не прогнозируется. Киевляне лишь смогут почувствовать легкий ветер.
Ранее мы сообщали, что в Украине на выходных, 8-9 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет выше нормы на 5-10 °С.
Кроме того, астросиноптики предупредили, что в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.
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