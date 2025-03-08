В Украине сегодня, 8 марта, ожидается теплая погода без осадков, сообщают метеорологи

Харьковчане гуляют в парке. Иллюстративное фото: Викимедиа

Сегодня, в праздничный день 8 марта, в Украине будет солнечная и теплая погода. Все благодаря антициклону, который в течение суток будет двигаться на восток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода в Украине на 8 марта от Укргидрометцентра

Согласно сообщению синоптиков, сегодня ожидается юго-восточный ветер, но не сильный. Днем столбики термометров поднимутся до 13...18 °С тепла. А на Прикарпатье будет еще теплее — до 20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 марта от Meteoprog

Метеорологический сервис Meteoprog на сегодня, субботу, прогнозирует солнечную и комфортную погоду. Ни в одном из регионов осадков не предвидится:

В западных областях днем ожидается +16...+17 °С.

На севере страны — +13...+14 °С.

Центр Украины будет наслаждаться похожими погодными условиями: малооблачное небо без осадков, а температура +16...+17 °С.

На юге ясно и +16...+19 °С.

На востоке страны днем — от +13 до +15 °С.

Карта погоды. Фото: meteoprog.com

Погода в Киеве 8 марта от Meteoprog

В столице днем градусники покажут +14 °С. Осадков не прогнозируется. Киевляне лишь смогут почувствовать легкий ветер.

Погода в Киеве. Фото: meteoprog.com

Ранее мы сообщали, что в Украине на выходных, 8-9 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет выше нормы на 5-10 °С.

Кроме того, астросиноптики предупредили, что в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.