Магнітні бурі сьогодні 7 березня — чого очікувати метеозалежним

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у пʼятницю, 7 березня, не очікується. Однак протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 березня
Протягом останньої доби сонячна була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталися два спалахи класу С та один М1,7, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Крім того, є ймовірність сонячного радіаційного шторму. Водночас геомагнітне поле буде тихого рівня.
Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 7 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 49
Як зменшити вплив магнітних бур:
- Достатня кількість сну допомагає організму відновлювати сили та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі;
- легка фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, допомагає нормалізувати кровообіг і зменшує стрес;
- споживання продуктів, багатих на магній, калій, омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та антиоксиданти може допомогти зміцнити організм і полегшити симптоми;
- підтримка водного балансу важлива для нормальної роботи всіх систем організму, особливо під час магнітних бур;
- техніки релаксації, медитація, йога або дихальні вправи можуть зменшити негативний вплив стресу;
- під час магнітних бур рекомендується зменшити використання мобільних телефонів та комп’ютерів, щоб знизити вплив електромагнітних хвиль.
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2025 року.
Також 1 березня у Харківській області зафіксували незвичне небесне явище. Люди бачили світлові промені, що нібито "поглиблюються" в землю.
Читайте Новини.LIVE!