Магнітні бурі сьогодні 7 березня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у пʼятницю, 7 березня, не очікується. Однак протягом доби можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 березня

Протягом останньої доби сонячна була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталися два спалахи класу С та один М1,7, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Крім того, є ймовірність сонячного радіаційного шторму. Водночас геомагнітне поле буде тихого рівня.

Сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 7 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 49

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур:

Достатня кількість сну допомагає організму відновлювати сили та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі;

легка фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, допомагає нормалізувати кровообіг і зменшує стрес;

споживання продуктів, багатих на магній, калій, омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та антиоксиданти може допомогти зміцнити організм і полегшити симптоми;

підтримка водного балансу важлива для нормальної роботи всіх систем організму, особливо під час магнітних бур;

техніки релаксації, медитація, йога або дихальні вправи можуть зменшити негативний вплив стресу;

під час магнітних бур рекомендується зменшити використання мобільних телефонів та комп’ютерів, щоб знизити вплив електромагнітних хвиль.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на березень 2025 року.

Також 1 березня у Харківській області зафіксували незвичне небесне явище. Люди бачили світлові промені, що нібито "поглиблюються" в землю.