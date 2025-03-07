Магнитные бури сегодня, 7 марта, — чего ожидать метеозависимым

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в пятницу, 7 марта, не ожидается. Однако в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 марта
В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли две вспышки класса С и одна М1,7, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Кроме того, есть вероятность солнечного радиационного шторма. В то же время геомагнитное поле будет тихого уровня.
Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 7 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 49
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
- Достаточное количество сна помогает организму восстанавливать силы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
- легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, помогает нормализовать кровообращение и уменьшает стресс;
- потребление продуктов, богатых магнием, калием, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты может помочь укрепить организм и облегчить симптомы;
- поддержание водного баланса важно для нормальной работы всех систем организма, особенно во время магнитных бурь;
- техники релаксации, медитация, йога или дыхательные упражнения могут уменьшить негативное влияние стресса;
- во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить использование мобильных телефонов и компьютеров, чтобы снизить влияние электромагнитных волн.
Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на март 2025 года.
Также 1 марта в Харьковской области зафиксировали необычное небесное явление. Люди видели световые лучи, которые якобы "углубляются" в землю.
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