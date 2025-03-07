Магнитные бури сегодня, 7 марта, — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в пятницу, 7 марта, не ожидается. Однако в течение суток возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 марта

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли две вспышки класса С и одна М1,7, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Кроме того, есть вероятность солнечного радиационного шторма. В то же время геомагнитное поле будет тихого уровня.

Солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 7 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 49

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Достаточное количество сна помогает организму восстанавливать силы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде;

легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, помогает нормализовать кровообращение и уменьшает стресс;

потребление продуктов, богатых магнием, калием, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты может помочь укрепить организм и облегчить симптомы;

поддержание водного баланса важно для нормальной работы всех систем организма, особенно во время магнитных бурь;

техники релаксации, медитация, йога или дыхательные упражнения могут уменьшить негативное влияние стресса;

во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить использование мобильных телефонов и компьютеров, чтобы снизить влияние электромагнитных волн.

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на март 2025 года.

Также 1 марта в Харьковской области зафиксировали необычное небесное явление. Люди видели световые лучи, которые якобы "углубляются" в землю.