Погода в Україні 8-9 березня - синоптики назвали найтепліші області

Люди на прогулянці. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні на вихідних, 8-9 березня, очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря буде вищою за норму на 5-10 °С.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Атмосферні фронти. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди на вихідні 8-9 березня

Так, наступні дві доби збережеться аномально тепла погода без опадів, вітер буде слабкий, а також можливі короткочасні ранкові тумани.

У суботу, 8 березня, у більшості областей прогнозують малохмарну погоду без опадів, вночі та вранці місцями буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

на заході вночі 0…+5 °С, вдень +13…+18 °С;

на півночі вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С;

у центрі вночі +1...+6 °С, вдень +13...+18 °С.

У південних областях та в Криму синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, а температура повітря:

вночі +2...+7 °С;

вдень +14...+19 °С, на узбережжі морів +8...+13 °С.

У східній частині України завтра буде також тепла та сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі передбачається в межах +1…+6 °С, вдень — +12…+17 °С.

Температурна карта на 8 березня. Фото: Метеопост

У неділю, 9 березня, у західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +1...+6 °С;

вдень +13...+18 °С.

У північних областях утримається тепла та малохмарна погода, але без опадів. Температура повітря:

вночі +1...+6 °С;

вдень +12...+17 °С.

У центрі прогнозується суха погода без опадів, а вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +1...+6 °С;

вдень +12...+17 °С.

У південних, східних областях та в Криму буде суха та сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 3-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься у межах:

вночі на півдні +2…+7 °С, на сході 1…+4 °С;

вдень на півдні +12…+17 °С, на узбережжі морів +6…+11 °С, на сході +11…+16 °С.

Температурна карта на 9 березня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у Києві завтра різко потеплішає до +18 °С, день пройде без опадів.

А у Харкові прогнозують в суботу температуру повітря у межах -1...+15 °С.