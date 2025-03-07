Погода в Украине 8-9 марта - синоптики назвали самые теплые области

Люди на прогулке. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине на выходных, 8-9 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет выше нормы на 5-10 °С.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Атмосферные фронты. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды на выходные 8-9 марта

Так, следующие двое суток сохранится аномально теплая погода без осадков, ветер будет слабый, а также возможны кратковременные утренние туманы.

В субботу, 8 марта, в большинстве областей прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ночью и утром местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

на западе ночью 0...+5 °С, днем +13...+18 °С;

на севере ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С;

в центре ночью +1...+6 °С, днем +13...+18 °С.

В южных областях и в Крыму синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, а температура воздуха:

ночью +2...+7 °С;

днем +14...+19 °С, на побережье морей +8...+13 °С.

В восточной части Украины завтра будет также теплая и солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +1...+6 °С, днем — +12...+17 °С.

Температурная карта на 8 марта. Фото: Метеопост

В воскресенье, 9 марта, в западных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +13...+18 °С.

В северных областях сохранится теплая и малооблачная погода, но без осадков. Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С;

днем +12...+17 °С.

В центре прогнозируется сухая погода без осадков, а ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +12...+17 °С.

В южных, восточных областях и в Крыму будет сухая и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью на юге +2...+7 °С, на востоке 1...+4 °С;

днем на юге +12...+17 °С, на побережье морей +6...+11 °С, на востоке +11...+16 °С.

Температурная карта на 9 марта. Фото: Метеопост

Напомним, в Киеве завтра резко потеплеет до +18 °С, день пройдет без осадков.

А в Харькове прогнозируют в субботу температуру воздуха в пределах -1...+15 °С.