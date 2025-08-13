Солнечная активность 13 августа — прогноз магнитных бурь в Украине

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 13 августа, магнитосфера Земли будет возбужденной. Несмотря на это, существенных магнитных бурь не прогнозируется.

Об этом сообщили на Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 13 августа

За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано 15 вспышек класса C и пять класса M, самая большая из которых достигла отметки М1,8.

Вспышки М-класса считаются средними по мощности. Событие такого уровня может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также создать риск солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что 13 августа геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью появления вспышек Х-класса.

Магнитные бури 13 августа. Фото: Pexels

Солнечная активность на 13 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 43

Как магнитные бури влияют на здоровье и что делать

Специалисты напоминают, что магнитные бури и возбуждения геомагнитного поля могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми болезнями, повышенным давлением и хроническими недугами.

При появлении головокружения, слабости или сердцебиения стоит сразу присесть или лечь. Также следует пить достаточно воды — обезвоживание может ухудшить симптомы. По возможности следует избегать физических перегрузок и стрессовых ситуаций и контролировать артериальное давление, особенно тем, кто имеет гипертонию.

Напомним, во второй половине августа астросиноптики предупреждают о мощных магнитных бурях.

Тем временем синоптики составили прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 августа.