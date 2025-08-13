Погода сьогодні 13 серпня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди на узбережжі восени. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 13 серпня, надали синоптики. Опадів не передбачається.

Про це у вівторок, 12 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 13 серпня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

У більшості областей уночі стовпчики термометрів знизяться до +11...+16 °С, а вдень піднімуться до +23...+29 °С. Більш тепла погода очікується на Закарпатті та в південних областях: уночі +14...+19 °С, удень +27...+32 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці очікується +14...+16 °С, а на Київщині — +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +25...+27 °С, а в області — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, до кінця України над Україною буде антициклон, тому дощі малоймовірні. Денна температура 13 серпня сягне +24...+28 °С, на півдні та Закарпатті — +28...+30 °С.

У Києві очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °С, а вдень близько +25 °С.

Раніше синоптики спрогнозували, що в Києві 13 серпня буде тепло й без опадів. Щоправда, уночі можливе зниження температури.

