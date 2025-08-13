Погода сегодня 13 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди на побережье осенью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 августа, дали синоптики. Осадков не предвидится.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 13 августа

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ночью столбики термометров снизятся до +11...+16 °С, а днем поднимутся до +23...+29 °С. Более теплая погода ожидается на Закарпатье и в южных областях: ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице ожидается +14...+16 °С, а в Киевской области — +11...+16 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25...+27 °С, а в области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, до конца Украины над Украиной будет антициклон, поэтому дожди маловероятны. Дневная температура 13 августа достигнет +24...+28 °С, на юге и Закарпатье — +28...+30 °С.

В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 °С, а днем около +25 °С.

