Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Похолодание до +11 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Похолодание до +11 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:25
Погода сегодня 13 августа в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди на побережье осенью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 августа, дали синоптики. Осадков не предвидится.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 13 августа

Погода в Украине 13 августа 2025 года
Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ночью столбики термометров снизятся до +11...+16 °С, а днем поднимутся до +23...+29 °С. Более теплая погода ожидается на Закарпатье и в южных областях: ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

Температуры в Украине 13 августа 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице ожидается +14...+16 °С, а в Киевской области — +11...+16 °С. Днем в Киеве потеплеет до +25...+27 °С, а в области — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, до конца Украины над Украиной будет антициклон, поэтому дожди маловероятны. Дневная температура 13 августа достигнет +24...+28 °С, на юге и Закарпатье — +28...+30 °С.

В Киеве ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 °С, а днем около +25 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Киеве 13 августа будет тепло и без осадков. Правда, ночью возможно снижение температуры.

Также мы сообщали, что в 2040 году в Украине могут существенно потеплеть зимы. Такой прогноз сделала климатолог Светлана Краковская.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации