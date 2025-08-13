Відео
Сонце було дуже активним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонце було дуже активним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:29
Сонячна активність 13 серпня — прогноз магнітних бур в Україні
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 13 серпня, магнітосфера Землі буде збудженою. Попри це, суттєвих магнітних бур не прогнозується.

Про це повідомили на Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі в Україні 13 серпня

За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксовано 15 спалахів класу C та п’ять класу M, найбільший з яких досягнув позначки М1,8.

Спалахи М-класу вважаються середніми за потужністю. Подія такого рівня може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також створити ризик сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що 13 серпня геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю появи спалахів Х-класу.

null
Магнітні бурі 13 серпня. Фото: Pexels

Сонячна активність на 13 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43

Як магнітні бурі впливають на здоров'я та що робити

Фахівці нагадують, що магнітні бурі та збудження геомагнітного поля можуть впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними хворобами, підвищеним тиском та хронічними недугами.

При появі запаморочення, слабкості чи серцебиття варто одразу присісти або лягти. Також варто пити достатньо води — зневоднення може погіршити симптоми. За можливості слід  уникати фізичних перевантажень та стресових ситуацій та контролювати артеріальний тиск, особливо тим, хто має гіпертонію.

Нагадаємо, у другій половині серпня астросиноптики попереджають про потужні магнітні бурі.

Тим часом синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 серпня. 

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогноз погоди погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
