Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:34
обновлено: 14:44
Магнитные бури 4 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 4 ноября, не ожидается на Земле. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 4 ноября

За минувшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, а также одна М5.

Вспышки класса М относятся к среднему уровню мощности среди крупных вспышек. М5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли и может сопровождаться солнечным радиационным штормом.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнітні бурі 4 листопада
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 4 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 5

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Во время периода магнитных бурь организм может реагировать повышенной усталостью, головной болью, раздражительностью или скачками давления. Чтобы легче пережить это время, стоит заранее подготовиться:

  • ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;
  • уменьшить уровень стресса, избегать конфликтов и чрезмерного эмоционального напряжения;
  • пить больше чистой воды, поскольку обезвоживание усиливает симптомы;
  • уменьшить потребление кофе, алкоголя и соленой пищи, которые могут провоцировать колебания давления;
  • употреблять продукты, богатые магнием и калием;
  • по возможности чаще бывать на свежем воздухе и делать легкие физические упражнения;
  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит иметь при себе необходимые лекарства и следить за давлением.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, ожидать ли мощных магнитных бурь на Земле в течение ноября.

Кроме того, на этой неделе украинцы смогут увидеть Бобровое Суперлуние.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации