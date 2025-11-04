Магнитные бури 4 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 4 ноября, не ожидается на Земле. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 4 ноября

За минувшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, а также одна М5.

Вспышки класса М относятся к среднему уровню мощности среди крупных вспышек. М5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли и может сопровождаться солнечным радиационным штормом.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 4 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 5

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Во время периода магнитных бурь организм может реагировать повышенной усталостью, головной болью, раздражительностью или скачками давления. Чтобы легче пережить это время, стоит заранее подготовиться:

ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;

уменьшить уровень стресса, избегать конфликтов и чрезмерного эмоционального напряжения;

пить больше чистой воды, поскольку обезвоживание усиливает симптомы;

уменьшить потребление кофе, алкоголя и соленой пищи, которые могут провоцировать колебания давления;

употреблять продукты, богатые магнием и калием;

по возможности чаще бывать на свежем воздухе и делать легкие физические упражнения;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит иметь при себе необходимые лекарства и следить за давлением.

