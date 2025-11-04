Магнитные бури 4 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь во вторник, 4 ноября, не ожидается на Земле. В то же время возможен солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 ноября
За минувшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю, а также одна М5.
Вспышки класса М относятся к среднему уровню мощности среди крупных вспышек. М5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли и может сопровождаться солнечным радиационным штормом.
Ожидается, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 4 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 5
Как подготовиться к периоду магнитных бурь
Во время периода магнитных бурь организм может реагировать повышенной усталостью, головной болью, раздражительностью или скачками давления. Чтобы легче пережить это время, стоит заранее подготовиться:
- ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;
- уменьшить уровень стресса, избегать конфликтов и чрезмерного эмоционального напряжения;
- пить больше чистой воды, поскольку обезвоживание усиливает симптомы;
- уменьшить потребление кофе, алкоголя и соленой пищи, которые могут провоцировать колебания давления;
- употреблять продукты, богатые магнием и калием;
- по возможности чаще бывать на свежем воздухе и делать легкие физические упражнения;
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит иметь при себе необходимые лекарства и следить за давлением.
