Магнітні бурі 4 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітних бур у вівторок, 4 листопада, не очікується на Землі. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 4 листопада

За минулу добу сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю, а також один М5.

Спалахи класу М належать до середнього рівня потужності серед великих спалахів. М5 здатний спричинити незначні радіоперешкоди на освітленому боці Землі та може супроводжуватися сонячним радіаційним штормом.

Очікується, що геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячну активність прогнозують низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 4 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 5

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Під час періоду магнітних бур організм може реагувати підвищеною втомою, головним болем, дратівливістю чи стрибками тиску. Щоб легше пережити цей час, варто заздалегідь підготуватися:

лягати й прокидатися в один і той самий час, спати не менше ніж 7–8 годин;

зменшити рівень стресу, уникати конфліктів і надмірного емоційного напруження;

пити більше чистої води, оскільки зневоднення підсилює симптоми;

зменшити споживання кави, алкоголю та солоної їжі, які можуть провокувати коливання тиску;

вживати продукти, багаті на магній і калій;

за можливості частіше бувати на свіжому повітрі та робити легкі фізичні вправи;

людям із серцево-судинними захворюваннями варто мати при собі необхідні ліки й стежити за тиском.

