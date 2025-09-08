Магнитные бури 8 сентября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь на Земле в понедельник, 8 сентября, не ожидается. В то же время возможен солнечный радиационный шторм, а также небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитные бури 8 сентября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Зафиксировано семь вспышек класса С и одна М1,2.

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 8 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 31

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

следить за режимом дня;

пить больше чистой воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания, которое может усиливать головную боль;

ограничить кофе, алкоголь, энергетики, тяжелую жирную пищу;

употреблять продукты с магнием, калием и витаминами группы B;

делать легкую физическую активность;

использовать техники расслабления — дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером;

если есть хронические проблемы с давлением или сердцем, в эти дни особенно важно контролировать показатели и при необходимости корректировать лекарства по совету врача.

