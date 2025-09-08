Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:24
Магнитные бури 8 сентября — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь на Земле в понедельник, 8 сентября, не ожидается. В то же время возможен солнечный радиационный шторм, а также небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 8 сентября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Зафиксировано семь вспышек класса С и одна М1,2.

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнітні бурі 8 вересня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 8 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 31

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

  • следить за режимом дня;
  • пить больше чистой воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания, которое может усиливать головную боль;
  • ограничить кофе, алкоголь, энергетики, тяжелую жирную пищу;
  • употреблять продукты с магнием, калием и витаминами группы B;
  • делать легкую физическую активность;
  • использовать техники расслабления — дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером;
  • если есть хронические проблемы с давлением или сердцем, в эти дни особенно важно контролировать показатели и при необходимости корректировать лекарства по совету врача.

Напомним, 7 сентября в Украине можно было увидеть Лунное затмение. Такую полную лунную фазу часто называют Кукурузной.

Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.

Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации