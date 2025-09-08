Магнитные бури 8 сентября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь на Земле в понедельник, 8 сентября, не ожидается. В то же время возможен солнечный радиационный шторм, а также небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 сентября
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Зафиксировано семь вспышек класса С и одна М1,2.
Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня. Солнечную активность прогнозируют низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 8 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 31
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
- следить за режимом дня;
- пить больше чистой воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания, которое может усиливать головную боль;
- ограничить кофе, алкоголь, энергетики, тяжелую жирную пищу;
- употреблять продукты с магнием, калием и витаминами группы B;
- делать легкую физическую активность;
- использовать техники расслабления — дыхательные упражнения, медитацию или теплый душ вечером;
- если есть хронические проблемы с давлением или сердцем, в эти дни особенно важно контролировать показатели и при необходимости корректировать лекарства по совету врача.
Напомним, 7 сентября в Украине можно было увидеть Лунное затмение. Такую полную лунную фазу часто называют Кукурузной.
Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!