Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:24
Магнітні бурі 8 вересня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур на Землі у понеділок, 8 вересня, не очікується. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм, а також невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 8 вересня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Зафіксовано сім спалахів класу С та один М1,2.

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня. Сонячну активність прогнозують низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Магнітні бурі 8 вересня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 8 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 31

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

  • Слідкувати за режимом дня;
  • пити більше чистої води, щоб зменшити ризик зневоднення, яке може посилювати головний біль;
  • обмежити каву, алкоголь, енергетики, важку жирну їжу;
  • вживати продукти з магнієм, калієм і вітамінами групи B;
  • робити легку фізичну активність;
  • використовувати техніки розслаблення — дихальні вправи, медитацію чи теплий душ увечері;
  • якщо є хронічні проблеми з тиском або серцем, у ці дні особливо важливо контролювати показники і за потреби коригувати ліки за порадою лікаря.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні можна було побачити Місячне затемнення. Таку повну місячну фазу часто називають Кукурудзяною.

Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації