Магнітні бурі 8 вересня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Магнітних бур на Землі у понеділок, 8 вересня, не очікується. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм, а також невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 8 вересня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Зафіксовано сім спалахів класу С та один М1,2.

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня. Сонячну активність прогнозують низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 8 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 31

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Слідкувати за режимом дня;

пити більше чистої води, щоб зменшити ризик зневоднення, яке може посилювати головний біль;

обмежити каву, алкоголь, енергетики, важку жирну їжу;

вживати продукти з магнієм, калієм і вітамінами групи B;

робити легку фізичну активність;

використовувати техніки розслаблення — дихальні вправи, медитацію чи теплий душ увечері;

якщо є хронічні проблеми з тиском або серцем, у ці дні особливо важливо контролювати показники і за потреби коригувати ліки за порадою лікаря.

