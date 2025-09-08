Магнітні бурі 8 вересня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:24
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Магнітних бур на Землі у понеділок, 8 вересня, не очікується. Водночас можливий сонячний радіаційний шторм, а також невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Реклама
Читайте також:
Магнітні бурі 8 вересня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Зафіксовано сім спалахів класу С та один М1,2.
Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня. Сонячну активність прогнозують низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 8 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 31
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
- Слідкувати за режимом дня;
- пити більше чистої води, щоб зменшити ризик зневоднення, яке може посилювати головний біль;
- обмежити каву, алкоголь, енергетики, важку жирну їжу;
- вживати продукти з магнієм, калієм і вітамінами групи B;
- робити легку фізичну активність;
- використовувати техніки розслаблення — дихальні вправи, медитацію чи теплий душ увечері;
- якщо є хронічні проблеми з тиском або серцем, у ці дні особливо важливо контролювати показники і за потреби коригувати ліки за порадою лікаря.
Нагадаємо, 7 вересня в Україні можна було побачити Місячне затемнення. Таку повну місячну фазу часто називають Кукурудзяною.
Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама