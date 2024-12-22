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Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

22 декабря 2024 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 22 декабря — прогноз для метеозависимых людей на сегодня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в воскресенье, 22 декабря, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,9. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле в воскресенье будет спокойно. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

Болит голова
У женщины болит голова. Фото: Pexels

Солнечная активность на 22 декабря:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 49;

Напомним, вчера в Украине был день зимнего солнцестояния — кратчайший день и самая длинная ночь в году. После этого дня продолжительность светового времени будет постепенно расти.

Формирование Луны, возможно, происходило скорее после рождения на Земле, чем считалось ранее. Согласно новому анализу, постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад — на сотни миллионов лет раньше, чем предполагалось.

погода космос Солнце магнитные бури головная боль метеозависимость

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