Магнітні бурі 22 грудня — прогноз для метеозалежних людей на сьогодні

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

На Землі у неділю, 22 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 грудня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалахи класу М1,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле в неділю буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

У жінки болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 22 грудня:

можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 49;

Нагадаємо, вчора в Україні був день зимового сонцестояння — найкоротший день та найдовша ніч у році. Після цього дня тривалість світлового часу поступово зростатиме.

Формування Місяця, можливо, відбувалося швидше після народження Землі, ніж вважалося раніше. Згідно з новим аналізом, постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому — на сотні мільйонів років раніше, ніж передбачалося.