Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

22 грудня 2024 11:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 22 грудня — прогноз для метеозалежних людей на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у неділю, 22 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 22 грудня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалахи класу М1,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле в неділю буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Болить голова
У жінки болить голова. Фото: Pexels

Сонячна активність на 22 грудня:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 49;

Нагадаємо, вчора в Україні був день зимового сонцестояння — найкоротший день та найдовша ніч у році. Після цього дня тривалість світлового часу поступово зростатиме.

Формування Місяця, можливо, відбувалося швидше після народження Землі, ніж вважалося раніше. Згідно з новим аналізом, постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому — на сотні мільйонів років раніше, ніж передбачалося.

погода космос Сонце магнітні бурі головний біль метеозалежність

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:25 Молдовани погрожують заблокувати кордон з Україною

12:25 Зарплати від 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій грудня

12:12 Орбан пов'язав теракт у Магдебурзі з політикою ЄС — деталі

11:56 Декілька вулиць в Одесі відключили від водопостачання — адреси

11:51 Через атаку на Київщині пошкоджені багатоповерхівки — фото

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

11:35 Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Виплати ВПО затримують — що робити українцям

11:27 Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі

11:14 РФ атакувала дронами — в ПС розповіли, скільки вдалося збити

11:07 Електроенергія у 2025 році — хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год

12:25 Молдовани погрожують заблокувати кордон з Україною

12:25 Зарплати від 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій грудня

12:12 Орбан пов'язав теракт у Магдебурзі з політикою ЄС — деталі

11:56 Декілька вулиць в Одесі відключили від водопостачання — адреси

11:51 Через атаку на Київщині пошкоджені багатоповерхівки — фото

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

11:35 Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Виплати ВПО затримують — що робити українцям

11:27 Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі

11:14 РФ атакувала дронами — в ПС розповіли, скільки вдалося збити

11:07 Електроенергія у 2025 році — хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити