Магнітні бурі 22 грудня — прогноз для метеозалежних людей на сьогодні

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у неділю, 22 грудня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 22 грудня
За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалахи класу М1,9. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле в неділю буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 22 грудня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 49;
Нагадаємо, вчора в Україні був день зимового сонцестояння — найкоротший день та найдовша ніч у році. Після цього дня тривалість світлового часу поступово зростатиме.
Формування Місяця, можливо, відбувалося швидше після народження Землі, ніж вважалося раніше. Згідно з новим аналізом, постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому — на сотні мільйонів років раніше, ніж передбачалося.
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