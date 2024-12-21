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Сьогодні день зимового сонцестояння — що це означає

21 грудня 2024 17:55
Аркадій Пастула - Редактор
День зимового сонцестояння 21 грудня — що варто знати
Сонце. Фото: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Зимове сонцестояння, яке припадає на 21 грудня, знаменує найкоротший день і найдовшу ніч у році. Після цього дня тривалість світлового часу поступово зростатиме.

Новини.LIVE розповідають про день зимового сонцестояння.

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Зимове сонцестояння

Зимове сонцестояння — це період, коли в Північній півкулі спостерігається найкоротший день і найдовша ніч унаслідок максимального відхилення від Сонця.

Щороку між 21 і 23 грудня настає астрономічна зима, після чого тривалість дня поступово збільшується.

Відомо, що це явище назвали сонцестоянням через ілюзію, що Сонце ніби "завмирає" на місці.

У що вірили предки

Наші предки вважали, що день зимового сонцестояння має особливу енергетику, адже світло перемагає темряву.

Вони зупиняли роботу, прикрашали будинки та розпалювали вогнище, випікаючи хліб у вигляді серця, щоб привернути довші дні.

Вогонь мав відлякувати нечисту силу, яка в цей час, за повір'ями, активізувалася, а гілки ялинки використовували як оберіг для захисту від злих духів.

Предки вірили, що цього дня варто загадувати бажання, які обов'язково збудуться.

Сонце в небі
Сонце. Фото: Pexels

Чому бувають інші дати сонцестояння

Зимове сонцестояння зазвичай відбувається 21 або 22 грудня, але іноді дата зсувається через високосний рік.

Таке явище трапляється дуже рідко. Наступного разу зимове сонцестояння відбудеться 20 грудня лише в 2080 році.

Найкоротший день 2024 року тривав вісім годин. Після цього настала найдовша ніч року.

Що не варто робити сьогодні:

В день зимового сонцестояння є кілька традицій, яких дотримуються, щоб уникнути негативних наслідків і залучити позитивну енергію. Ось що не варто робити в цей день: 

  • не можна працювати;
  • не рекомендується лихословити або сваритися;
  • не варто забувати про захист від нечистої сили;
  • не можна залишати будинок неосвітленим;
  • не варто відмовлятися від духовних практик.

Нагадаємо, вчені зробили сенсаційне відкриття щодо останньої надпотужної сонячної бурі, яка сталася майже 2 700 років тому. 

Також група вчених створила інноваційний пристрій для значного посилення мікрохвильових сигналів.

космос Сонце сонцестояння предки людини Земля

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