День зимнего солнцестояния 21 декабря — что стоит знать

Сегодня день зимнего солнцестояния — что это значит
Зимнее солнцестояние, которое приходится на 21 декабря, знаменует самый короткий день и самую длинную ночь в году. После этого дня продолжительность светового времени постепенно будет расти.
Новини.LIVE рассказывают о дне зимнего солнцестояния.
Зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние — это период, когда в Северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь вследствие максимального отклонения от Солнца.
Каждый год между 21 и 23 декабря наступает астрономическая зима, после чего продолжительность дня постепенно увеличивается.
Известно, что это явление назвали солнцестоянием из-за иллюзии, что Солнце будто "замирает" на месте.
Во что верили предки
Наши предки считали, что день зимнего солнцестояния имеет особую энергетику, ведь свет побеждает тьму.
Они останавливали работу, украшали дома и разжигали костер, выпекая хлеб в виде сердца, чтобы привлечь длинные дни.
Огонь должен был отпугивать нечистую силу, которая в это время, по поверьям, активизировалась, а ветви елки использовали как оберег для защиты от злых духов.
Предки верили, что в этот день стоит загадывать желания, которые обязательно сбудутся.
Почему бывают другие даты солнцестояния
Зимнее солнцестояние обычно происходит 21 или 22 декабря, но иногда дата сдвигается из-за високосного года.
Такое явление случается очень редко. В следующий раз зимнее солнцестояние состоится 20 декабря только в 2080 году.
Самый короткий день 2024 года длился восемь часов. После этого наступила самая длинная ночь года.
Что не стоит делать сегодня:
В день зимнего солнцестояния есть несколько традиций, которые придерживаются, чтобы избежать негативных последствий и привлечь положительную энергию. Вот что не стоит делать в этот день:
- нельзя работать;
- не рекомендуется сквернословить или ссориться;
- не стоит забывать о защите от нечистой силы;
- нельзя оставлять дом неосвещенным;
- не стоит отказываться от духовных практик.
Напомним, ученые сделали сенсационное открытие по поводу последней сверхмощной солнечной бури, которая произошла почти 2 700 лет назад.
Также группа ученых создала инновационное устройство для усиления микроволновых сигналов.
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