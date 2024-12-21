День зимнего солнцестояния 21 декабря — что стоит знать

Солнце. Фото: Pexels

Зимнее солнцестояние, которое приходится на 21 декабря, знаменует самый короткий день и самую длинную ночь в году. После этого дня продолжительность светового времени постепенно будет расти.

Новини.LIVE рассказывают о дне зимнего солнцестояния.

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Зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это период, когда в Северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь вследствие максимального отклонения от Солнца.

Каждый год между 21 и 23 декабря наступает астрономическая зима, после чего продолжительность дня постепенно увеличивается.

Известно, что это явление назвали солнцестоянием из-за иллюзии, что Солнце будто "замирает" на месте.

Во что верили предки

Наши предки считали, что день зимнего солнцестояния имеет особую энергетику, ведь свет побеждает тьму.

Они останавливали работу, украшали дома и разжигали костер, выпекая хлеб в виде сердца, чтобы привлечь длинные дни.

Огонь должен был отпугивать нечистую силу, которая в это время, по поверьям, активизировалась, а ветви елки использовали как оберег для защиты от злых духов.

Предки верили, что в этот день стоит загадывать желания, которые обязательно сбудутся.

Солнце. Фото: Pexels

Почему бывают другие даты солнцестояния

Зимнее солнцестояние обычно происходит 21 или 22 декабря, но иногда дата сдвигается из-за високосного года.

Такое явление случается очень редко. В следующий раз зимнее солнцестояние состоится 20 декабря только в 2080 году.

Самый короткий день 2024 года длился восемь часов. После этого наступила самая длинная ночь года.

Что не стоит делать сегодня:

В день зимнего солнцестояния есть несколько традиций, которые придерживаются, чтобы избежать негативных последствий и привлечь положительную энергию. Вот что не стоит делать в этот день:

нельзя работать;

не рекомендуется сквернословить или ссориться;

не стоит забывать о защите от нечистой силы;

нельзя оставлять дом неосвещенным;

не стоит отказываться от духовных практик.

Напомним, ученые сделали сенсационное открытие по поводу последней сверхмощной солнечной бури, которая произошла почти 2 700 лет назад.

Также группа ученых создала инновационное устройство для усиления микроволновых сигналов.