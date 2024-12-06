Магнитные бури 6 декабря — прогноз на сегодня

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность начала постепенно расти. В пятницу, 6 декабря, активность Солнца определяется К-индексом 3 зеленого уровня, так что возможны слабые магнитные бури.

Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 6 декабря

Календарь магнитных бурь 1-11 декабря. Фото: скриншот

Согласно исследованиям, 6 декабря будет слабая магнитная буря. Однако, солнечная активность постепенно растет и уже через несколько дней магнитное поле претерпевает изменения.

Магнитная буря – это явление, возникающее вследствие вспышек и взрывов на Солнце, выбрасывающих в космос большое количество энергии в виде заряженных частиц – протонов и электронов. Эти частицы, достигая магнитного поля Земли, вызывают активность, известную как магнитные или солнечные бури.

Магнитные бури классифицируют по К-индексу, отражающему уровень мощности явления:

К-индексы от 1 до 4 – незначительные колебания, обычно остающиеся незамеченными.

К-индексы 5 и выше – магнитные бури красного уровня, которые могут повлиять на самочувствие и технологические системы, такие как мобильная связь, спутники, радиочастоты.

К-индексы 7–8 – вызывают полярные сияния, которые можно наблюдать даже вдали от полярных регионов.

Воздействие магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, что вызывает физический дискомфорт у чувствительных людей. Среди наиболее распространенных симптомов:

головные боли;

усталость;

повышенный уровень стресса;

перепады настроения;

боли в мышцах;

головокружение;

изменения давления;

обострение хронических заболеваний;

бессонница или беспокойный сон;

апатия

Прямого лечения от воздействия магнитных бурь нет, но симптомы можно облегчить с помощью обычных медикаментов и соблюдения простых правил. Достаточно спать, употреблять полезную пищу, но избегать острого, соленого, жирного, алкоголя и кофе. Также следует пить травяные чаи и чистую воду – они помогут поддерживать баланс в организме.

Желательно побольше прогуливаться и сделать легкие упражнения. Избегайте конфликтов или стрессовых ситуаций и старайтесь больше отдыхать. Также легче перенести сильные магнитные бури поможет утренний контрастный душ и вечерняя ванна.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на декабрь — какие дни будут опасны для метеозависимых.

Также NASA сообщило об успешном возобновлении работы Вояджера-1.