Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні

6 грудня 2024 11:23
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 6 грудня — прогноз на сьогодні
Погане самопочуття. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Сонячна активність почала поступово зростати. У п'ятницю, 6 грудня, активність Сонця визначається К-індексом 3 зеленого рівня, тож можливі слабкі магнітні бурі.

Про це повідомляє Meteoagent.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 грудня

null
Календар магнітних бур 1-11 грудня. Фото: скриншот

Згідно із дослідженнями, 6 грудня буде слабка магнітна буря. Проте, сонячна активність поступово зростає і вже за кілька днів магнітне поле зазнає змін. 

Магнітна буря – це явище, що виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, які викидають у космос велику кількість енергії у вигляді заряджених частинок – протонів і електронів. Ці частинки, досягаючи магнітного поля Землі, викликають активність, відому як магнітні або сонячні бурі.

Магнітні бурі класифікують за К-індексом, що відображає рівень потужності явища:

  • К-індекси від 1 до 4 – незначні коливання, які зазвичай залишаються непоміченими.
  • К-індекси 5 і вище – магнітні бурі червоного рівня, які можуть вплинути на самопочуття та технологічні системи, такі як мобільний зв'язок, супутники, радіочастоти.
  • К-індекси 7–8 – викликають полярні сяйва, які можна спостерігати навіть далеко від полярних регіонів.

Вплив магнітних бур на людину

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що викликає фізичний дискомфорт у чутливих людей. Серед найбільш поширених симптомів:

  • головний біль;
  • втому;
  • підвищений рівень стресу;
  • перепади настрою;
  • біль у м'язах;
  • запаморочення;
  • зміни тиску;
  • загострення хронічних хвороб;
  • безсоння або неспокійний сон;
  • апатія

Прямого лікування від впливу магнітних бур немає, але симптоми можна полегшити за допомогою звичайних медикаментів і дотримання простих правил. Достатньо спати, вживати корисну їжу, але уникати гострого, солоного, жирного, алкоголю та кави. Також варто пити трав’яні чаї та чисту воду — вони допоможуть підтримувати баланс в організмі.

Бажано більше прогулюватися та зробити легкі вправи. Уникайте конфліктів чи стресових ситуацій та намагайтеся більше відпочивати. Також легше перенести сильні магнітні бурі допоможе ранковий контрастний душ та вечірня ванна. 

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на грудень — які дні будуть небезпечними для метезалежних.

Також NASA повідомило про успішне відновлення роботи Вояджера-1.

космос Сонце магнітні бурі прогнози головний біль Земля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:37 Вкрав телефон, підмінивши на муляж — на Харківщині судили шахрая

11:30 Міноборони назвало, коли у Резерв+ з'являться направлення на ВЛК

11:29 Вони наш голос пам'яті — в Одесі вшанували героїв, фото

11:23 Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні

Новина з фото

11:15 Найдорожчі квартири Києва — який вигляд мають і скільки коштують

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:12 Хай сміливих смерть обходить — Зеленський звернувся до ЗСУ

11:00 Грошова допомога на оренду житла — хто може отримати

10:57 Одесит прокотив співробітника ТЦК на дверцятах — подробиці

10:54 Захисники знищили техніку та склад з боєприпасами РФ — відео

10:50 Інвестиції у військові облігації — як забезпечити собі пенсію

11:37 Вкрав телефон, підмінивши на муляж — на Харківщині судили шахрая

11:30 Міноборони назвало, коли у Резерв+ з'являться направлення на ВЛК

11:29 Вони наш голос пам'яті — в Одесі вшанували героїв, фото

11:23 Сонячна активність зростає — прогноз магнітних бур на сьогодні

Новина з фото

11:15 Найдорожчі квартири Києва — який вигляд мають і скільки коштують

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:12 Хай сміливих смерть обходить — Зеленський звернувся до ЗСУ

11:00 Грошова допомога на оренду житла — хто може отримати

10:57 Одесит прокотив співробітника ТЦК на дверцятах — подробиці

10:54 Захисники знищили техніку та склад з боєприпасами РФ — відео

10:50 Інвестиції у військові облігації — як забезпечити собі пенсію

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут