Магнітні бурі 6 грудня — прогноз на сьогодні

Погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність почала поступово зростати. У п'ятницю, 6 грудня, активність Сонця визначається К-індексом 3 зеленого рівня, тож можливі слабкі магнітні бурі.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 6 грудня

Календар магнітних бур 1-11 грудня. Фото: скриншот

Згідно із дослідженнями, 6 грудня буде слабка магнітна буря. Проте, сонячна активність поступово зростає і вже за кілька днів магнітне поле зазнає змін.

Магнітна буря – це явище, що виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, які викидають у космос велику кількість енергії у вигляді заряджених частинок – протонів і електронів. Ці частинки, досягаючи магнітного поля Землі, викликають активність, відому як магнітні або сонячні бурі.

Магнітні бурі класифікують за К-індексом, що відображає рівень потужності явища:

К-індекси від 1 до 4 – незначні коливання, які зазвичай залишаються непоміченими.

К-індекси 5 і вище – магнітні бурі червоного рівня, які можуть вплинути на самопочуття та технологічні системи, такі як мобільний зв'язок, супутники, радіочастоти.

К-індекси 7–8 – викликають полярні сяйва, які можна спостерігати навіть далеко від полярних регіонів.

Вплив магнітних бур на людину

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що викликає фізичний дискомфорт у чутливих людей. Серед найбільш поширених симптомів:

головний біль;

втому;

підвищений рівень стресу;

перепади настрою;

біль у м'язах;

запаморочення;

зміни тиску;

загострення хронічних хвороб;

безсоння або неспокійний сон;

апатія

Прямого лікування від впливу магнітних бур немає, але симптоми можна полегшити за допомогою звичайних медикаментів і дотримання простих правил. Достатньо спати, вживати корисну їжу, але уникати гострого, солоного, жирного, алкоголю та кави. Також варто пити трав’яні чаї та чисту воду — вони допоможуть підтримувати баланс в організмі.

Бажано більше прогулюватися та зробити легкі вправи. Уникайте конфліктів чи стресових ситуацій та намагайтеся більше відпочивати. Також легше перенести сильні магнітні бурі допоможе ранковий контрастний душ та вечірня ванна.

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на грудень — які дні будуть небезпечними для метезалежних.

Також NASA повідомило про успішне відновлення роботи Вояджера-1.