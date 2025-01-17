Магнитные бури на сегодня, 17 января — чего ожидать метеозависимым

Солнечная активность на низком уровне — магнитные бури на сегодня
На Земле в пятницу, 17 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 января
В течение 24 часов на Солнце произошли семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихим до неспокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 17 января
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса —35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения в самочувствии во время магнитных бурь. Чтобы уменьшить их влияние на здоровье рекомендуют:
- пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
- употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
- ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
- спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
- медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.
Напомним, сегодня в Украине, кроме запада и юго-запада, будет небольшой дождь и мокрый снег.
А на юге синоптики прогнозируют теплую погоду до +7 °С. Такая температура воздуха будет в Одесской области и в Крыму.
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