Магнитные бури на сегодня, 17 января — чего ожидать метеозависимым

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в пятницу, 17 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 января

В течение 24 часов на Солнце произошли семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихим до неспокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 17 января

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса —35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 53.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения в самочувствии во время магнитных бурь. Чтобы уменьшить их влияние на здоровье рекомендуют:

пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;

употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;

ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;

спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;

медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, сегодня в Украине, кроме запада и юго-запада, будет небольшой дождь и мокрый снег.

А на юге синоптики прогнозируют теплую погоду до +7 °С. Такая температура воздуха будет в Одесской области и в Крыму.