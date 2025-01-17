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Солнечная активность на низком уровне — магнитные бури на сегодня

17 января 2025 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури на сегодня, 17 января — чего ожидать метеозависимым
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в пятницу, 17 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение 24 часов на Солнце произошли семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет тихим до неспокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 17 января

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса —35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
Почему сегодня болит голова
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения в самочувствии во время магнитных бурь. Чтобы уменьшить их влияние на здоровье рекомендуют:

  • пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
  • употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
  • ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
  • спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
  • медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, сегодня в Украине, кроме запада и юго-запада, будет небольшой дождь и мокрый снег.

А на юге синоптики прогнозируют теплую погоду до +7 °С. Такая температура воздуха будет в Одесской области и в Крыму.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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