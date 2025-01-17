Магнітні бурі на сьогодні, 17 січня — чого очікувати метеозалежним

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у п'ятницю, 17 січня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 січня

Протягом 24 годин на Сонці сталися сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде тихим до неспокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 17 січня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 53.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Метеозалежні люди можуть відчувати зміни в самопочутті під час магнітних бур. Аби зменшити їх вплив на здоров'я рекомендують:

пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;

вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;

спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;

медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні, крім заходу та південного заходу, буде невеликий дощ та мокрий сніг.

А на півдні синоптики прогнозують теплу погоду до +7 °С. Така температура повітря буде в Одеській області та в Криму.