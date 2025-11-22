Магнитные бури 22 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Солнце накрыло вспышками — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в субботу, 22 ноября, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. На Солнце зафиксировано несколько вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 ноября
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса В и восемь С, которые практически не влияют на Землю.
Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М.
Солнечная активность на 22 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 12
Влияние магнитных бурь на организм:
- повышенная утомляемость, слабость, сонливость;
- головная боль или мигрень;
- нарушение сна, бессонница;
- повышение или снижение артериального давления;
- учащенное сердцебиение;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых;
- ухудшение концентрации и внимания;
- снижение иммунитета, повышенная уязвимость к инфекциям.
Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, стоит больше внимания уделять отдыху и самочувствию.
Старайтесь высыпаться и не перенапрягаться физически, пейте достаточно воды и питайтесь легкой, сбалансированной пищей.
Полезно немного больше времени проводить на свежем воздухе, делать легкую зарядку или растяжку, избегать стрессовых ситуаций и нервного напряжения.
