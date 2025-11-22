Видео
Україна
Видео

Солнце накрыло вспышками — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце накрыло вспышками — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 14:20
обновлено: 14:20
Магнитные бури 22 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 22 ноября, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. На Солнце зафиксировано несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 ноября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса В и восемь С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 22 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 12
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм:

  • повышенная утомляемость, слабость, сонливость;
  • головная боль или мигрень;
  • нарушение сна, бессонница;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • учащенное сердцебиение;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых;
  • ухудшение концентрации и внимания;
  • снижение иммунитета, повышенная уязвимость к инфекциям.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, стоит больше внимания уделять отдыху и самочувствию.

Старайтесь высыпаться и не перенапрягаться физически, пейте достаточно воды и питайтесь легкой, сбалансированной пищей.

Полезно немного больше времени проводить на свежем воздухе, делать легкую зарядку или растяжку, избегать стрессовых ситуаций и нервного напряжения.

Напомним, китайские ученые обнаружили крошечные частицы железной ржавчины в лунной пыли. Открытие заставляет пересмотреть давние представления о химических процессах.

А 11 ноября на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку в этом году, которая вызвала радиоперебои.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
