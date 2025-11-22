Магнитные бури 22 ноября — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 22 ноября, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. На Солнце зафиксировано несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 22 ноября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошла одна вспышка класса В и восемь С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 22 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 12

Влияние магнитных бурь на организм:

повышенная утомляемость, слабость, сонливость;

головная боль или мигрень;

нарушение сна, бессонница;

повышение или снижение артериального давления;

учащенное сердцебиение;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых;

ухудшение концентрации и внимания;

снижение иммунитета, повышенная уязвимость к инфекциям.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, стоит больше внимания уделять отдыху и самочувствию.

Старайтесь высыпаться и не перенапрягаться физически, пейте достаточно воды и питайтесь легкой, сбалансированной пищей.

Полезно немного больше времени проводить на свежем воздухе, делать легкую зарядку или растяжку, избегать стрессовых ситуаций и нервного напряжения.

