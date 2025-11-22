Відео
Відео

Сонце накрило спалахами — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонце накрило спалахами — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:20
Оновлено: 14:20
Магнітні бурі 22 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у суботу, 22 листопада, не очікується. Водночас магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані. На Сонці зафіксовано декілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 22 листопада

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці стався один спалах класу В та вісім С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буд від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 22 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 12
Магнітні бурі 22 листопада


Вплив магнітних бур на організм:

  • підвищена стомлюваність, слабкість, сонливість;
  • головний біль або мігрень;
  • порушення сну, безсоння;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • прискорене серцебиття;
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;
  • загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних;
  • погіршення концентрації та уваги;
  • зниження імунітету, підвищена вразливість до інфекцій.

Щоб полегшити стан під час магнітних бур, варто більше уваги приділяти відпочинку та самопочуттю.

Намагайтеся висипатися і не перенавантажуватися фізично, пийте достатньо води і харчуйтеся легкою, збалансованою їжею.

Корисно трохи більше часу проводити на свіжому повітрі, робити легку зарядку або розтяжку, уникати стресових ситуацій і нервового напруження.

Нагадаємо, китайські вчені виявили крихітні частинки залізної іржі в місячному пилі. Відкриття змушує переглянути давні уявлення про хімічні процеси.

А 11 листопада на Сонці зафіксували найпотужніший спалах у цьому році, який спричинив радіоперебої.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
