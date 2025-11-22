Магнітні бурі 22 листопада — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Сонце накрило спалахами — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у суботу, 22 листопада, не очікується. Водночас магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані. На Сонці зафіксовано декілька спалахів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 22 листопада
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці стався один спалах класу В та вісім С, які практично не впливають на Землю.
Геомагнітне поле буд від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М.
Сонячна активність на 22 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 12
Вплив магнітних бур на організм:
- підвищена стомлюваність, слабкість, сонливість;
- головний біль або мігрень;
- порушення сну, безсоння;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- прискорене серцебиття;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних;
- погіршення концентрації та уваги;
- зниження імунітету, підвищена вразливість до інфекцій.
Щоб полегшити стан під час магнітних бур, варто більше уваги приділяти відпочинку та самопочуттю.
Намагайтеся висипатися і не перенавантажуватися фізично, пийте достатньо води і харчуйтеся легкою, збалансованою їжею.
Корисно трохи більше часу проводити на свіжому повітрі, робити легку зарядку або розтяжку, уникати стресових ситуацій і нервового напруження.
