На Закарпатье сегодня будет особенно тепло, а по всей Украине осадков не ожидается

Парк им. Шевченко в Харькове весной. Фото: Редпост

Сегодня, в чистый четверг, 17 апреля, погода в Украине будет полностью зависеть от действия антициклона. Итак, синоптики обещают на всей территории нашей страны солнечную погоду без осадков.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталья Диденко.

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Погода на 17 апреля от Укргидрометцентра

Сегодня Украина будет находиться под влиянием повышенного давления, отмечают метеорологи Укргидрометцентра.

Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

По всей территории нашего государства будет тепло, причем в некоторых регионах, а именно в Закарпатье, может даже немного припекать — до +до 26 °С. В целом температура воздуха днем будет в пределах +18...+23 °С.

Ветер сегодня будет преимущественно юго-восточный, в пределах 7-12 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 17 апреля от Диденко

Наталка Диденко обещает сегодня украинцам теплую и солнечную погоду. опять да, из-за влияния антициклона осадков не предвидится и повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Днем украинцев порадует теплая температура воздуха — +20...+24 °С. Вот только в прибрежных районах Украины будет немного прохладнее — +16...+19 °С.

В Киеве 17 апреля ожидается также сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20...+22 °С. Южный ветер все еще будет оставаться порывистым.

Напомним, что в начале мая ожидаются новые заморозки по территории Украины.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.