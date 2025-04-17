На Закарпатті сьогодні буде особливо тепло, а по всій Україні опадів не очікується

Сьогодні вже почне припікати — прогноз погоди на 17 квітня
Сьогодні, у чистий четвер, 17 квітня, погода в Україні цілком залежатиме від дії антициклону. Отже, синоптики обіцяють на всій території нашої країни сонячну погоду без опадів.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода на 17 квітня від Укргідрометцентру
Сьогодні Україна буде перебувати під впливом підвищеного тиску, зазначають метеорологи Укргідрометцентру.
По всій території нашої держави буде тепло, причому в деяких регіонах, а саме у Закарпатті, може навіть трішки припікати — до +до 26 °С. Загалом температура повітря вдень буде в межах +18...+23 °С.
Вітер сьогодні буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.
Погода на 17 квітня від Діденко
Наталка Діденко обіцяє сьогодні українцям теплу та сонячну погоду. знову так, через вплив антициклону опадів не передбачається і повсюди буде сухо та переважно сонячно.
Вдень українців потішить тепла температура повітря — +20...+24 °С. Ось тільки у прибережних районах України буде трохи прохолодніше — +16...+19 °С.
У Києві 17 квітня очікується також суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20...+22 °С. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.
Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.
Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.
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