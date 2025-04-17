На Закарпатті сьогодні буде особливо тепло, а по всій Україні опадів не очікується

Парк ім. Шевченка у Харкові весною. Фото: Редпост

Сьогодні, у чистий четвер, 17 квітня, погода в Україні цілком залежатиме від дії антициклону. Отже, синоптики обіцяють на всій території нашої країни сонячну погоду без опадів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Погода на 17 квітня від Укргідрометцентру

Сьогодні Україна буде перебувати під впливом підвищеного тиску, зазначають метеорологи Укргідрометцентру.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

По всій території нашої держави буде тепло, причому в деяких регіонах, а саме у Закарпатті, може навіть трішки припікати — до +до 26 °С. Загалом температура повітря вдень буде в межах +18...+23 °С.

Вітер сьогодні буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 17 квітня від Діденко

Наталка Діденко обіцяє сьогодні українцям теплу та сонячну погоду. знову так, через вплив антициклону опадів не передбачається і повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Вдень українців потішить тепла температура повітря — +20...+24 °С. Ось тільки у прибережних районах України буде трохи прохолодніше — +16...+19 °С.

У Києві 17 квітня очікується також суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20...+22 °С. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.

Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.