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Сьогодні вже почне припікати — прогноз погоди на 17 квітня

17 квітня 2025 06:25
Світлана Силенко - Редактор
На Закарпатті сьогодні буде особливо тепло, а по всій Україні опадів не очікується
Парк ім. Шевченка у Харкові весною. Фото: Редпост
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, у чистий четвер, 17 квітня, погода в Україні цілком залежатиме від дії антициклону. Отже, синоптики обіцяють на всій території нашої країни сонячну погоду без опадів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Погода на 17 квітня від Укргідрометцентру 

Сьогодні Україна буде перебувати під впливом підвищеного тиску, зазначають метеорологи Укргідрометцентру. 

Погода в Україні 17 квітня
Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

По всій території нашої держави буде тепло, причому в деяких регіонах, а саме у Закарпатті, може навіть трішки припікати — до +до 26 °С. Загалом температура повітря вдень буде в межах +18...+23 °С. 

Вітер сьогодні буде переважно південно-східний, в межах 7-12 м/с.

Погода в Україні 17 квітня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на 17 квітня від Діденко 

Наталка Діденко обіцяє сьогодні українцям теплу та сонячну погоду. знову так, через вплив антициклону опадів не передбачається і повсюди буде сухо та переважно сонячно. 

Погода в Україні 17 квітня
Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Вдень українців потішить тепла температура повітря — +20...+24 °С. Ось тільки у прибережних районах України буде трохи прохолодніше — +16...+19 °С. 

У Києві 17 квітня очікується також суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20...+22 °С. Південний вітер все ще залишатиметься поривчастим.

Нагадаємо, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.

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