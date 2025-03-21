Погода в Украине 21 марта - будет по-весеннему тепло

Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 21 марта, ожидается теплая и солнечная погода. Столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+16 °С в течение дня.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 марта

Сегодня поле высокого атмосферного давления обусловит приятную спокойную погоду. В течение дня будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на востоке страны местами туман.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -3...+2 °С; в Карпатах -8...-3 °С;

днем +11...+16 °С; в Карпатах +6...+11 °С.

На Киевщине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -3...+2 °С, в Киеве -2...0 °С;

днем +11...+16 °С, в Киеве +12...+14 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу в областях будет много солнца, потеплеет. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+14 °С, на востоке и в Крыму +8...+11 °С. Осадков не прогнозируют, будет сухо и солнечно.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, будет солнечно и без осадков. Столбики термометров максимально покажут +12 °С.

Скриншот поста Диденко

Ранее СМИ сообщили, что на Украину надвигается "грязная туча" и ожидается ухудшение качества воздуха.

Однако синоптики опровергли эту информацию и отметили, что о таких явлениях могут сообщать только в Укргидрометцентре.