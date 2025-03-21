Погода в Україні 21 березня - буде по-весняному тепло

Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 21 березня, очікується тепла та сонячна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+16 °С протягом дня.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 березня

Сьогодні поле високого атмосферного тиску зумовить приємну спокійну погоду. Протягом дня буде невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці на сході країни місцями туман.

Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -3...+2 °С; у Карпатах -8...-3 °С;

вдень +11...+16 °С; в Карпатах +6...+11 °С.

На Київщині також очікується невелика хмарність, без опадів. Південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -3...+2 °С, у Києві -2...0 °С;

вдень +11...+16 °С, у Києві +12...+14 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю в областях буде багато сонця, потеплішає. Протягом дня температура повітря коливатиметься у межах +10...+14 °С, на сході та в Криму +8...+11 °С. Опадів не прогнозують, буде сухо та сонячно.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У Києві завтра також очікується комфортна погода, буде сонячно та без опадів. Стовпчики термометрів максимально покажуть +12 °С.

Скриншот допису Діденко

Раніше ЗМІ повідомили, що на Україну суне "брудна хмара" та очікується погіршення якості повітря.

Однак синоптики спростували цю інформацію та зазначили, що про такі явища можуть повідомляти лише в Укргідрометцентрі.