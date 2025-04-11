Погода сегодня, 11 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 11 апреля, дали синоптики. Будет облачно и холодно, ожидаются осадки в виде мокрого снега, который местами будет сопровождаться дождем, и порывистый ветер.

Об этом в четверг, 10 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 11 апреля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Пройдет мокрый снег, днем местами с дождем. В Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег и налипание снега. Без существенных осадков будет только в северных регионах и в Винницкой области.

Ночью и утром в большинстве областей на дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада, а в восточных областях — с юго-востока. Скорость ветра составит 7–12 м/с, однако в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 °С, однако в Крыму и в Приазовье будет +1...+4 °С. Днем воздух прогреется до +1...+6 °С, а в восточных областях — до +8 °С. В Карпатах будет снег. Ночная температура будет держаться в пределах -6...-11 °С, а дневная — 0...-5 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, однако ночью и утром на дорогах местами возникнет гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

И в столице, и за пределами областного центра ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления. Ночью температура снизится до 0...-3 °С (I уровень опасности), а в области — до 0...-5 °С (II уровень опасности). Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях ночью и утром значительный снег, налипание мокрого снега (образование снежного покрова 5–16 сантиметров), гололедица на дорогах. В южных, Кировоградской, Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Ночью на большей территории Украины в воздухе будут заморозки 0...-5 °С (II, оранжевый, уровень опасности).

Погодные условия будут затруднять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью 11 апреля в Украине задержатся заморозки 0...-4 °С, но на юго-востоке будет теплее: +2...+4 °С. В течение дня самой высокой будет температура в восточных областях (+5...+11 °С), в центральной части (от +3 °С), в Винницкой области (до +8 °С), на Днепропетровщине и в северных областях (+3...+6 °С), в южной части (+2...+5 °С), в Запорожье (до +7 °С). Самые низкие температурные показатели днем будут в западных областях. Там воздух прогреется только до +1...+5 °С.

В южной части Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия.

"Циклон Aribert Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром", — предупреждает Диденко.

Карта "Движение циклона". Фото: wetterpate.de

Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части. Может быть дождь в восточных областях. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве осадков не предвидится. Ночью будут заморозки от 0 °С до -2 °С, а днем потеплеет до +3...+5 °С.

Напомним, 10 апреля гору Поп Иван в Карпатах замело снегом. На вершине высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.

Ранее синоптик Наталья Птуха дала прогноз на Вербное воскресенье, 13 апреля. В отдельных регионах еще возможны заморозки, однако на большей территории страны будет сухо и тепло.