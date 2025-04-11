Погода сьогодні, 11 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 11 квітня, надали синоптики. Буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу, який місцями супроводжуватиметься дощем, та поривчастий вітер.

Про це в четвер, 10 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Пройде мокрий сніг, удень місцями з дощем. У Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях уночі та вранці значний мокрий сніг і налипання снігу. Без істотних опадів буде лише в північних регіонах і у Вінницькій області.

Уночі та вранці в більшості областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер дутиме з північного заходу, а у східних областях — з південного сходу. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с, однак у південних, Кіровоградській і Дніпропетровській областях пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-5 °С, однак у Криму та у Приазов'ї буде +1...+4 °С. Удень повітря прогріється до +1...+6 °С, а у східних областях — до +8 °С. У Карпатах буде сніг. Нічна температура триматиметься в межах -6...-11 °С, а денна — 0...-5 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів, однак уночі та вранці на дорогах місцями виникне ожеледиця. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

І у столиці, і за межами обласного центру очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Уночі температура знизиться до 0...-3 °С (I рівень небезпечності), а в області — до 0...-5 °С (II рівень небезпечності). Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях уночі та вранці значний сніг, налипання мокрого снігу (утворення снігового покриву 5–16 сантиметрів), ожеледиця на дорогах. У південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Уночі на більшій території України в повітрі будуть заморозки 0...-5 °С (II, помаранчевий, рівень небезпечності).

Погодні умови ускладнюватимуть роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквiтучим плодовим деревам.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі 11 квітня в Україні затримаються заморозки 0...-4 °С, але на південному сході буде тепліше: +2...+4 °С. Упродовж дня найвищою буде температура у східних областях (+5...+11 °С), у центральній частині (від +3 °С), на Вінниччині (до +8 °С), на Дніпропетровщині та в північних областях (+3...+6 °С), у південній частині (+2...+5 °С), на Запоріжжі (до +7 °С). Найнижчі температурні показники вдень будуть у західних областях. Там повітря прогріється лише до +1...+5 °С.

У південній частині України очікуються несприятливі погодні умови.

"Циклон Aribert Другий зумовить сильний мокрий сніг і дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром", — попереджає Діденко.

Карта "Рух циклону". Фото: wetterpate.de

Також волога погода з мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди в центральній частині. Може бути дощ у східних областях. На решті території без істотних опадів.

У Києві опадів не передбачається. Уночі будуть заморозки від 0 °С до -2 °С, а вдень потеплішає до +3...+5 °С.

Нагадаємо, 10 квітня гору Піп Іван у Карпатах замело снігом. На вершині висота снігового покриву сягнула 20 сантиметрів.

Раніше синоптик Наталія Птуха надала прогноз на Вербну неділю, 13 квітня. В окремих регіонах ще можливі заморозки, однак на більшій території країни буде сухо й тепло.