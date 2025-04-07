Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 апреля, от Укргидрометцентра

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 8 апреля, ожидается облачной с прояснениями. В некоторых областях снова будут осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 8 апреля

Синоптики отмечают, что ночью в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине 8 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Завтра в западных, северных и Винницкой областях на дорогах возможно образование гололеда. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью будут заморозки в воздухе -5...0 °С, в Карпатах -11...-5 °С. Днем температура воздуха повысится до +1...+4 °С, а в южных областях — до +4...+9 °С.

Заморозки в Украине

В Укргидрометцентре отметили, что 8-11 апреля действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях в Украине. Ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе -5...0 °С.

Прогноз погоды в Украине 8 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики объявили второй уровень опасности.

"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение недели в Украине будет аномально холодно. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, до 20 м/с.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Вера Балабух рассказала, какой будет погода летом.