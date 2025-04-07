Прогноз погоди в Україні на завтра 8 квітня від Укргідрометцентру

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 8 квітня, очікується хмарною з проясненнями. У деяких областях знову будуть опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 квітня

Синоптики зазначають, що вночі у східних, вдень у західних, північних та більшості центральних областей буде невеликий мокрий сніг. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Завтра у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Вночі будуть заморозки в повітрі 0...-5 °С, у Карпатах -5...-11 °С. Вдень температура повітря підвищиться до +1...+4 °С, а у південних областях — +4...+9 °С.

Заморозки в Україні

В Укргідрометцентрі наголосили, що 8-11 квітня діє попередження про небезпечні та стихійні явища в Україні. Вночі та зранку очікуються заморозки в повітрі 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом тижня в Україні буде аномально холодно. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН Віра Балабух розповіла, якою буде погода влітку.