Погода в Украине 21 февраля — прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Мужчина зимой идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 21 февраля, в Украине будет холодная погода. Сильных осадков в этот день не ожидается, но небольшой снег все же возможен.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 21 февраля

Погоду в пятницу, 21 февраля, будет определять поле высокого атмосферного давления, а также холодная воздушная масса с северо-востока. Возможен небольшой снег на востоке и юго-востоке. Ночью будет холодно из-за малой облачности, а днем несмотря на мороз ожидается ясная и солнечная погода.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 февраля. Фото: скриншот

Ветер будет северо-восточный, в западных областях — юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается -9...-14 °C. В восточных и большинстве западных областей местами будет -15...-18 °C. Днем прогнозируют -2...-7 °C.

Погода во всех регионах Украины в пятницу, 21 февраля. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 февраля. Она отметила, что погода будет холодной и сухой, а в некоторых регионах ожидается сильный ветер.

Морозы и аномально холодная погода продержатся в Украине в течение всей недели. В некоторых областях стоит ожидать до -21 °C.