Погода в Україні 21 лютого — прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру

Чоловік взимку йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 21 лютого, в Україні буде холодна погода. Сильних опадів цього дня не очікується, але невеликий сніг все ж можливий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 21 лютого

Погоду в п'ятницю, 21 лютого, буде визначати поле високого атмосферного тиску, а також холодна повітряна маса з північного сходу. Можливий невеликий сніг на сході та південному сході. Вночі буде холодно через малу хмарність, а вдень попри мороз очікується ясна та сонячна погода.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 лютого. Фото: скриншот

Вітер буде північно-східний, в західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікується -9...-14 °C. У східних та більшості західних областей місцями буде -15...-18 °C. Вдень прогнозують -2...-7 °C.

Погода у всіх регіонах України у п'ятницю, 21 лютого. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 лютого. Вона зазначила, що погода буде холодною та сухою, а в деяких регіонах очікується сильний вітер.

Морози та аномально холодна погода протримаються в Україні протягом всього тижня. У деяких областях варто очікувати до -21 °C.