Главная Метео Снег, шквалы и ливни — какая погода будет в Украине завтра

Снег, шквалы и ливни — какая погода будет в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:13
Погода завтра, 30 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: delawareonline.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 сентября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В Карпатах ожидается снег, а в большинстве областей — дожди.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 30 сентября

Погода в Украине 30 сентября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, а местами днем значительные дожди. Осадков не предвидится только на северо-востоке и востоке Украины.

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в центральных, южных и восточных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, а днем поднимутся +9...+14 °С. Днем на Закарпатье и крайнем юге воздух прогреется до +17 °С. На высокогорье Карпат предполагается мокрый снег, температура ночью и днем составит около 0 °С.

Температуры в Украине 30 сентября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Скорость преимущественно восточного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а в Киевской области — +4...+9 °С. Днем в столице потеплеет до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 30 сентября в Украине будет облачно. Дожди пройдут в западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами Херсонской областях, на севере за исключением Сумщины, а также на Приазовье и в Кропивницком с районами. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

На Левобережье воздух днем прогреется до +11...+17 °С, а на Правобережье — до +7...+12 °С. В большинстве областей восточный ветер будет порывистым, даже со штормовыми порывами.

В Киеве будет преобладать влажная погода с температурой +10...+12 °С, сильными порывами восточного ветра и дождем.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, последний день сентября в Украине будет облачным. Ожидаются ливни, шквалы и даже снег.

Также мы сообщали, что в Карпатах 29 сентября выпал первый снег. Там же температура воздуха снизилась до -3 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
