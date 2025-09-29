Погода завтра, 30 сентября, в Украине — Укргидрометцентр

Ливни и шквалы — Укргидрометцентр дал мрачный прогноз на завтра
Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 сентября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и шквальный ветер, а в Карпатах — снег.
Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 30 сентября
В Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, а местами днем значительные дожди. Осадков не ожидается только на северо-востоке и востоке Украины.
Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в центральных, южных и восточных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.
Ночью столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, а днем поднимутся +9...+14 °С. Днем на Закарпатье и крайнем юге воздух прогреется до +17 °С. На высокогорье Карпат предполагается мокрый снег, температура ночью и днем составит около 0 °С.
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Скорость преимущественно восточного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а в Киевской области — +4...+9 °С. Днем в столице потеплеет до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С.
Напомним, 29 сентября в Украине выпал первый снег. Его зафиксировали на вершине одной из карпатских гор.
Также мы сообщали, что в Одессе в конце сентября до сих пор теплое море. Днем вода прогревается до +17...+18 °С.
Читайте Новини.LIVE!