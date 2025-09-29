Погода завтра, 30 сентября, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Reuters/Eugen Kotenko

Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 сентября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и шквальный ветер, а в Карпатах — снег.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 30 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, а местами днем значительные дожди. Осадков не ожидается только на северо-востоке и востоке Украины.

Преимущественно восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в центральных, южных и восточных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +4...+9 °С, а днем поднимутся +9...+14 °С. Днем на Закарпатье и крайнем юге воздух прогреется до +17 °С. На высокогорье Карпат предполагается мокрый снег, температура ночью и днем составит около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Скорость преимущественно восточного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается +7...+9 °С, а в Киевской области — +4...+9 °С. Днем в столице потеплеет до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С.

Напомним, 29 сентября в Украине выпал первый снег. Его зафиксировали на вершине одной из карпатских гор.

Также мы сообщали, что в Одессе в конце сентября до сих пор теплое море. Днем вода прогревается до +17...+18 °С.