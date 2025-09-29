Погода завтра, 30 вересня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Reuters/Eugen Kotenko

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 вересня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Очікуються дощі та шквальний вітер, а в Карпатах — сніг.

Про це в понеділок, 29 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 30 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Одещині й Миколаївщині пройдуть помірні, а місцями вдень значні дощі. Опадів не очікується лише на північному сході та сході України.

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в центральних, південних і східних областях його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +4...+9 °С, а вдень піднімуться +9...+14 °С. Удень на Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +17 °С. На високор'ї Карпат передбачається мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, пройде дощ. Швидкість переважно східного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +7...+9 °С, а на Київщині — +4...+9 °С. Удень у столиці потеплішає до +11...+13 °С, а в області — до +9...+14 °С.

Нагадаємо, 29 вересня в Україні випав перший сніг. Його зафіксували на вершині однієї з карпатських гір.

Також ми повідомляли, що в Одесі наприкінці вересня досі тепле море. Удень вода прогрівається до +17...+18 °С.