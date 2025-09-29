Погода завтра, 30 вересня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: delawareonline.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 вересня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У Карпатах очікується сніг, а в більшості областей — дощі.

Про це в понеділок, 29 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 30 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В Одеській і Миколаївській областях пройдуть помірні, а місцями вдень значні дощі. Опадів не передбачається лише на північному сході та сході України.

Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в центральних, південних і східних областях його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +4...+9 °С, а вдень піднімуться +9...+14 °С. Удень на Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +17 °С. На високор'ї Карпат передбачається мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, пройде дощ. Швидкість переважно східного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується +7...+9 °С, а на Київщині — +4...+9 °С. Удень у столиці потеплішає до +11...+13 °С, а в області — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 30 вересня в Україні буде хмарно. Дощі пройдуть у західних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській, місцями Херсонській областях, на півночі за винятком Сумщини, а також на Приазов'ї та у Кропивницькому з районами. На решті території істотних опадів не передбачається.

На Лівобережжі повітря вдень прогріється до +11...+17 °С, а на Правобережжі — до +7...+12 °С. У більшості областей східний вітер буде рвучким, навіть зі штормовими поривами.

У Києві переважатиме волога погода з температурою +10...+12 °С, сильними поривами східного вітру та дощем.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, останній день вересня в Україні буде хмарним. Очікуються зливи, шквали й навіть сніг.

Також ми повідомляли, що в Карпатах 29 вересня випав перший сніг. Там же температура повітря знизилася до -3 °С.