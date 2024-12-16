Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 декабря

Коммунальщики убирают снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет опасна. Днем в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны, в южных областях местами, а также порывы ветра до 20 м/с.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 °С; днем +3...+8 °С, в южной части +7...+12 °С", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 17 декабря

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 17 декабря, в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Следовательно, объявлен уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила, что в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -7…-14 °C.

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