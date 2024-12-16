Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 грудня

Комунальники прибирають сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5 °С; вдень +3...+8 °С, у південній частині +7...+12 °С", — йдеться в повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 17 грудня

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 17 грудня, в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Відтак, оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

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