Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 грудня

Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра
Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.
Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 17 грудня
"Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5 °С; вдень +3...+8 °С, у південній частині +7...+12 °С", — йдеться в повідомленні.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 17 грудня
У вівторок, 17 грудня, в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Відтак, оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко заявила, що найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-14 °C.
Раніше ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.
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