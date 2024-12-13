Прогноз погоди в Україні 14 грудня від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Діденко спрогнозувала, де завтра чекати морозів до -14°C
Погода в Україні завтра, 14 грудня, буде по-зимовому холодною. У кількох областях температура повітря впаде до -14 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 14 грудня
За прогнозами синоптика, в Україні у суботу очікується подальше зниження температури. Найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-12 °C, а в окремих районах Тернопільщини, Хмельниччини та Вінниччини температура впаде до -14 °C.
Удень у більшості областей варто очікувати -2…-5 °C, тоді як на Одещині, в Криму та Закарпатті температура триматиметься близько 0°C. Опадів не очікується, вітер буде південно-західного напрямку.
Погода у Києві 14 грудня
У Києві субота буде морозною та вітряною. Опадів синоптик Діденко не прогнозує.
Уночі температура знизиться до -10°C, удень триматиметься біля -3…-5 °C.
Раніше синоптики попереджали про аномальну температуру повітря в Україні у період до 15 грудня включно.
Також ми повідомляли, що активність Сонця досягла піку і дали пораду метеозалежним.
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