Прогноз погоды в Украине 14 декабря от синоптика Наталки Диденко

Женщины на улице в мороз. Фото: Tengrinews.kz

Погода в Украине завтра, 14 декабря, будет по-зимнему холодной. В нескольких областях температура воздуха упадет до -14 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 14 декабря

По прогнозам синоптика, в Украине в субботу ожидается дальнейшее понижение температуры. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -7…-12 °C, а в отдельных районах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях температура упадет до -14 °C.

Днем в большинстве областей следует ожидать -2…-5 °C, в то время как в Одесской области, в Крыму и Закарпатье температура будет держаться около 0 °C. Осадков не ожидается, ветер будет юго-западным.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве суббота будет морозной и ветреной. Осадков синоптик Диденко не прогнозирует.

Ночью температура снизится до -10 °C, днем будет держаться около -3…-5 °C.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее синоптики предупреждали об аномальной температуре воздуха в Украине в период до 15 декабря.

Также мы сообщали, что активность Солнца достигла пика и дали совет метеозависимым.