Прогноз погоды в Украине 14 декабря от синоптика Наталки Диденко

Синоптик Диденко спрогнозировала, где завтра будет мороз до -14°C
Погода в Украине завтра, 14 декабря, будет по-зимнему холодной. В нескольких областях температура воздуха упадет до -14 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 14 декабря
По прогнозам синоптика, в Украине в субботу ожидается дальнейшее понижение температуры. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -7…-12 °C, а в отдельных районах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях температура упадет до -14 °C.
Днем в большинстве областей следует ожидать -2…-5 °C, в то время как в Одесской области, в Крыму и Закарпатье температура будет держаться около 0 °C. Осадков не ожидается, ветер будет юго-западным.
Погода в Киеве 14 декабря
В Киеве суббота будет морозной и ветреной. Осадков синоптик Диденко не прогнозирует.
Ночью температура снизится до -10 °C, днем будет держаться около -3…-5 °C.
Ранее синоптики предупреждали об аномальной температуре воздуха в Украине в период до 15 декабря.
Также мы сообщали, что активность Солнца достигла пика и дали совет метеозависимым.
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