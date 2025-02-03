Прогноз погоды в Украине 3 февраля — ожидается похолодание

Снег, дождь и похолодание — прогноз погоды на сегодня в Украине
Погода сегодня в Украине ожидается облачной и с осадками в виде дождя и мокрого снега. В некоторых регионах прогнозируется серьезное похолодание до -9 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 3 февраля
На юге и юго-востоке страны ожидается выпадение умеренного мокрого снега и дождя. Местами возможны налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, сообщают метеорологи.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9 °С, в южной части от -2...+3 °С, а в Крыму +2...+7 °С.
Погода на Киевщине сегодня
В столице и области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -2...+3 °С в Киевской области, а в Киеве около 0 °С.
Погода от Наталки Диденко
Синоптик Диденко прогнозирует на сегодня похолодание и снег в большинстве областей Украины. Температура будет колебаться от -2 °C до +3 °C. В Киеве будет около 0 °C.
На юге и юго-востоке снегопад будет умеренным, возможно налипание снега и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму сильный дождь.
Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях. Также мы сообщали, что на Землю надвигается радиационный шторм.
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