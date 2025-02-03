Прогноз погоды в Украине 3 февраля — ожидается похолодание

Снег с дождем в Харькове. Фото: Гвара Медиа

Погода сегодня в Украине ожидается облачной и с осадками в виде дождя и мокрого снега. В некоторых регионах прогнозируется серьезное похолодание до -9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 3 февраля

На юге и юго-востоке страны ожидается выпадение умеренного мокрого снега и дождя. Местами возможны налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, сообщают метеорологи.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Карпатах -4...-9 °С, в южной части от -2...+3 °С, а в Крыму +2...+7 °С.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине сегодня

В столице и области ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от -2...+3 °С в Киевской области, а в Киеве около 0 °С.

Погода от Наталки Диденко

Синоптик Диденко прогнозирует на сегодня похолодание и снег в большинстве областей Украины. Температура будет колебаться от -2 °C до +3 °C. В Киеве будет около 0 °C.

На юге и юго-востоке снегопад будет умеренным, возможно налипание снега и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму сильный дождь.

Карта погоды. Фото: Наталка Диденко

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях. Также мы сообщали, что на Землю надвигается радиационный шторм.