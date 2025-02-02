Магнітні бурі 2 лютого — прогноз для метеозалежних

Насувається радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Сьогодні, 2 лютого, метеозалежним людям можна бути спокійними — на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Разом з тим, може бути радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 лютого
Протягом доби сонячна активність була високою. Сталося сім спалахів класу С, а також два спалахи класу М. Спалах М6,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, очікується сонячний радіаційний шторм.
Геомагнітне поле сьогодні очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 2 лютого:
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%,
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%,
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%,
- кількість сонячних плям — 76.
Нагадаємо, у мережі з'явилася світлина незвичайної квадратної структури на поверхні Марса. Це викликало значний інтерес у дослідників.
Незабаром в Україні можна буде спостерігати сонячне затемнення. Це унікальне астрономічне явище викликає захват, але може бути небезпечним для декого.
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