Магнітні бурі 2 лютого — прогноз для метеозалежних

У жінки болить голова. Фото: Pexels

Сьогодні, 2 лютого, метеозалежним людям можна бути спокійними — на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Разом з тим, може бути радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом доби сонячна активність була високою. Сталося сім спалахів класу С, а також два спалахи класу М. Спалах М6,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Крім того, очікується сонячний радіаційний шторм.

Погане самопочуття у жінки. Фото: Pexels

Геомагнітне поле сьогодні очікується від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 2 лютого:

можливість малого геомагнітного шторму — 10%,

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%,

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%,

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%,

кількість сонячних плям — 76.

Нагадаємо, у мережі з'явилася світлина незвичайної квадратної структури на поверхні Марса. Це викликало значний інтерес у дослідників.

Незабаром в Україні можна буде спостерігати сонячне затемнення. Це унікальне астрономічне явище викликає захват, але може бути небезпечним для декого.